Зюганов: взрыв в Санкт-Петербурге носит политический характер

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что взрыв в метро в Санкт-Петербурге носит политический характер, передает РИА Новости.

Зюганов выразил от партии и фракции КПРФ соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов.

"Культурная столица подверглась не просто нападению. На мой взгляд, это теракт, который носит глубоко политический характер. К сожалению, эта эпидемия охватила целые континенты и страны и продолжает разрастаться, как раковая опухоль", — сказал Зюганов журналистам.

"Когда теракт проводится в городе, где собрались два руководителя (стран) — России и Белоруссии — для обсуждения самых важнейших проблем, которые отметили только что одну из дат создания нашего братского союза, где только прошёл медийный форум представителей журналистики всей нашей страны, где Народный фронт рассматривал текущие проблемы, а теракт совершили как раз в то время, когда студенты и учащиеся заканчивают учебный день, то, на мой взгляд, этот теракт преступниками был глубоко продуман, он носит символический характер", — отметил он.

© Sputnik. Алексей Даничев Метро Петербурга возобновило работу в полном объеме

Зюганов подчеркнул, что задача исключительной важности — "расследовать, найти корни, найти те истоки и организаторов теракта".

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.