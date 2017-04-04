Порошенко поддержал решение, запрещающее Самойловой посещать Украину

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко назвал адекватным решение Службы безопасности Украины запретить въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, об этом он заявил журналистам во вторник, передает Sputnik Беларусь.

© Фото: PR-служба Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал EBU предупредил Украину о бойкоте ряда стран Евровидения из-за Самойловой

Самойлова заявлена Россией как участница "Евровидения-2017". Спустя неделю после объявления ее кандидатуры СБУ решила запретить Самойловой въезд в Украину за посещение Крыма в 2015 году.

"Посещение Крыма Украина допускает только через административную границу Херсонской области. Другой способ является нарушением законодательства Украины, который влечет за собой санкции. Это абсолютно четко известно российской стороне и требования являются едиными для всех", — заявил Порошенко.

Россия отказывается заменять своего представителя на "Евровидении" и отклонила предложение Европейского вещательного союза (ЕВС) транслировать выступление Самойловой на сцену конкурса дистанционно. ЕВС требовал от властей Украины обеспечить равный доступ для всех конкурсантов "Евровидения", в обратном случае союз угрожал санкциями. В письме главы ЕВС премьер-министру Украины указано, что в случае недопуска России к "Евровидению-2017" ряд стран готовы объявить бойкот шоу. "Евровидение-2017" пройдет 8-13 мая в Киеве.



