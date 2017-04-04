Теракт в Санкт-Петербурге не сочли "особенным" в Европе: люди возмущены

СУХУМ, 4 Sputnik. Бранденбургские ворота не были, как это обычно принято, подсвечены в цвета российского флага в знак солидарности c Россией после взрывов в петербургском метро, сообщает Sputnik.

Немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что Бранденбургские ворота не были подсвечены в цвета российского флага так как Берлин и Санкт-Петербург не побратимы.

Многие жители Германии были возмущены этим обстоятельством, что выразили в комментариях в Twitter.

— Grumpy ol' Dog (@BukowskisNephew) 3 апреля 2017 г.

​"Никакой солидарности с русскими, никакой памяти о жертвах сегодняшнего теракта: Бранденбургские ворота не подсвечены в цвета российского флага", — пишет один из пользователей.

Многие уверены в том, что зажигать подсветку на Бранденбургских воротах нужно по поводу всех военных катастроф и терактов с жертвами среди гражданских либо вообще не зажигать

"Тогда хотя бы виртуально. Наше правительство слишком асоциально, чтобы показать нашу солидарность", — пишет другой человек, разукрасивший фотографию профиля в цвета российского флага.

Один из пользователей написал коротко: "Мне стыдно за Меркель и Берлин".

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Пресс-служба берлинского Сената сделала заявление по поводу отсутствующей подсветки на Бранденбургских воротах после взрывов в Санкт-Петербурге.

"Прежде всего, хочу вас заверить, что сочувствие в связи с терактами совершенно не связано с тем, есть партнерство или нет. Мы сочувствуем людям в Петербурге. Выражение соболезнования и солидарности в этом случае независимо от политических отношений", — отметила пресс-секретарь Берлинского сената Клаудия Зюндер.

Относительно подсветки Бранденбургских ворот существует правило ее использования, если речь идет о городе-побратиме или каком-то особенном месте, как например Израиль или Орландо, добавила она.

"В Ницце среди жертв были берлинские школьники. На этом основании и было принято решение подсветить Бранденбургские ворота. Решение по Петербургу не единственное в своем роде. Вспомните теракт в Канаде в Квебеке. Тогда тоже не было подсветки, так как город-побратим Монреаль. В восприятии людей, как мне кажется, Петербург ближе, чем Квебек – но обстоятельства те же", — подчеркнула Зюндер.

С другой стороны власти Дрездена, побратима Санкт-Петербурга, помимо слов соболезнования планируют в знак солидарности вечером 4 апреля подсветить городской Дворец культуры в цвета российского флага. Об этом заявил обер-бургомистр Дрездена Дирк Хильберт.

После взрыва в метро Санкт-Петербурга, Эйфелева Башня и здание мэрии Парижа также не окрасились в цвета российского триколора, как это было при каждом теракте в Бельгии, в США или в Великобритании. У Франции, четыре города побратима с Санкт-Петербургом: Ницца, Бордо, Гавр, Лион, ни в одном из них не прошло в понедельник 3 апреля ни одной официальной акции солидарности.

Многие подписчики Twitter не доумевают, чем теракт в России отличается от других, что произошли в разное время в других странах.

"Разве кровь русских менее важна, чем наша?", — задается вопросом пользователь Twitter.

— Claude Moniquet (@ClaudeMoniquet) 3 апреля 2017 г.

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Сопереживание не должно иметь политически границ, считают французы.

"Ну что же, господин Олланд, ждать нам, что Эйфелева башня окрасится в цвета российского флага? Или подлизываетесь к НАТО?", — саркастично заметил один из комментаторов.

— Double C (@Germ_Corsu) 4 апреля 2017 г.

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Мэрия Тель-Авива 3 апреля в знак солидарности подсветила свое здание в цвета российского триколора, однако европейские города, которые в последние годы подобным образом реагируют на теракты, не последовали примеру одного из крупнейших городов Израиля.

Мэрия Тель-Авива Траурные мероприятия за рубежом в память о погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

В понедельник 3 апреля около 14:30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии.

В Санкт-Петербурге со вторника объявлен трехдневный траур.



