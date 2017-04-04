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Города мира. Париж. Архивное фото

Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

© Sputnik. Ирина Калашникова
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Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (17)
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Освещение Эйфелевой башни будет погашено 4 апреля вечером в знак скорби о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Огни на Эйфелевой башне в Париже погаснут в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщила мэр Парижа Анн Идальго, передает Sputnik Армения.

"Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. Мы вместе", — написала Идальго на своей странице в Twitter.

​В январе этого года огни Эйфелевой башни — символа Парижа и Франции — отключали в память о жертвах нападения на мечеть в Квебеке.

Траурные мероприятия за рубежом в память о погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга
© Sputnik. Ирина Калашникова
Терракт в Санкт-Петербурге не сочли "особенным" в Европе: люди возмущены

23 марта огни на Эйфелевой башне были погашены в память о погибших в результате теракта в Лондоне.

В понедельник 3 апреля около 14:30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии. 

В Санкт-Петербурге со вторника объявлен трехдневный траур. 


 


Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (17)


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