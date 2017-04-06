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Взрыв у школы в Ростове-на-Дону

Взрыв произошел около школы в Ростове-на-Дону

© Sputnik. Сергей Пивоваров
В мире
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Мужчине оторвало пальцы после детонации предмета, который он подобрал на дороге в Ростове-на-Дону.

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. После детонации предмета, который мужчина подобрал на дороге в Ростове-на-Дону, ему оторвало пальцы, сообщил источник в правоохранительных органах региона, передает РИА Новости.

"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", — сказал источник.

Он добавил, что в район улицы Социалистической, где произошел инцидент, направлена следственно-оперативная группа.

Видео с места взрыва смотрите здесь>>

Как пояснил другой источник, взрыв в Ростове произошел рядом с одной из школ. "По предварительным данным, устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, мужчина получил ранение. В настоящий момент территория оцеплена", — сказал собеседник.

Он уточнил, что занятия в школе приостановлены, детей не пускают в здание.

В свою очередь, старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева рассказала, что на место выехали следователи следственного управления вместе с криминалистами, они выясняют обстоятельства этого взрыва.



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