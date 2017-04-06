Валерий Карпин предложил конкурсанту "Ты супер!" мяч вместо микрофона

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Помимо вокала, у конкурсанта Урмата Мырсаканова есть еще одно увлечение. Почти все свободное время он проводит на футбольном поле. Зная об этой страсти Урмата, в студию проекта "Ты супер!" пришел поддержать вокалиста российский футболист Валерий Карпин.

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Урмат Мырсаканов из Кыргызстана удивил жюри выбором яркого репертуара и манерой пения. В первом туре он вел себя довольно сдержанно, но на втором этапе парень вошел в образ рок-звезды, надев эффектный костюм и исполнив зажигательную композицию. Изменилось не только амплуа – члены жюри отметили заметный прогресс и большой объем проделанной работы.

"Мне твое выступление очень понравилось. У тебя все получится: не на эстраде, так в футболе. Вообще, сцена и поле похожи: и там, и там нужно много работать, совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом. Недаром говорят: "Дорогу осилит идущий", – сказал Карпин.

Добрые слова легенды российского футбола подбодрили Урмата и подарили ему уверенность в собственных силах. Визит футболиста завершился тем, что двери в комнату ожидания превратились в футбольные ворота, Валерий стал вратарем, а Урмат главным нападающим. По свистку юный вокалист забил победный гол! На прощание Валерий Карпин подарил мальчику футбольный мяч с пожеланиями, который наверняка принесет Урмату удачу.

На международном вокальном проекте "Ты супер!" Абхазию представляет 11-летняя Валерия Адлейба.

Новый этап международного детского вокального конкурса "Ты супер!" стартует уже в эту субботу 8 апреля. По правилам второго тура только четверо вокалистов из каждого выпуска смогут пройти в четвертьфинал. Выпуск можно будет увидеть на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканале НТВ.



