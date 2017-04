Правила жестче, конкурсантов меньше: второй тур "Ты супер!"

Sputnik, Анжелика Бения.

Первый день второго тура шоу "Ты супер!" начался с внеконкурсного выступления нового детского квартета "Ты супер!", в составе которого Таня Дузенко, Виктория Жулимова, Софья Аллахвердиева, Роман Корнеев. Образовавшаяся в проекте группа исполнила песню "Надо подумать!", после чего на сцену по очереди начали выходить участники проекта.

Правила второго тура стали намного жестче. Теперь, если конкурсант набирает все четыре или три голоса членов жюри, он отправляется в комнату ожидания. И лишь в конце программы каждый член жюри выбирает только одного участника. По итогам каждого выпуска в четвертьфинал будут проходить лишь четверо конкурсантов.

Первым выступил 14-летний Юрий Тришин из Краснодарского края с песней группы Scorpions "Maybe I, Maybe You" и сразу заработал первую зеленую дорожку в комнату ожидания.

Участница из Беларуси 16-летняя Анастасия Кравченя очень волновалась перед вторым выступлением. Поддержать конкурсантку пришел Григорий Лепс и спел с ней дуэтом песню "Обернитесь".

"Тебе досталась сложная взрослая песня, но ты спела ее очень мило", – отметил певец.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Выступление 15-летней Ангелины Папикян из Армении с композицией "Забирай" Ёлка и Дробыш оценили сразу. Однако жюри отметило, что первое выступление участницы было намного сильнее и серьезнее. После сцены Ангелину ждал большой сюрприз – родная тетя. Женщина увидела племянницу в эфире НТВ, с удивлением узнала, что девочка живет в интернате, и приехала на запись программы.

В первый день второго тура на сцене выступили девять конкурсантов, из них шесть попали в комнату ожидания. В полуфинал проекта вышли: Юрий Тришин, Кристина Ашмарина, Надежда Шебанова, Кирилл Есин.

Впереди конкурсантов международного вокального проекта ждет много нового и интересного, но у каждого из них цель – финал конкурса, который состоится 26 мая в Кремле.

Не пропустите следующий выпуск проекта шоу "Ты супер!", в котором выступит конкурсантка из Абхазии Валерия Адлейба. Новый выпуск будет в эфире в субботу 15 апреля, в 20:00 на сайте международного информационного агентства Sputnik и телеканале НТВ.