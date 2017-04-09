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Участники шоу НТВ Ты супер!

Правила жестче, конкурсантов меньше: второй тур "Ты супер!"

© Фото: пресс-служба НТВ
В мире
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Темы:
Ты супер шоу 2017 НТВ (87)
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Новые образы, незабываемые встречи юных вокалистов со своими кумирами и новые жесткие правила отбора. Второй тур международного конкурса "Ты супер!" стартовал 8 апреля.

Sputnik, Анжелика Бения.

Первый день второго тура шоу "Ты супер!" начался с внеконкурсного выступления нового детского квартета "Ты супер!", в составе которого Таня Дузенко, Виктория Жулимова, Софья Аллахвердиева, Роман Корнеев. Образовавшаяся в проекте группа исполнила песню "Надо подумать!", после чего на сцену по очереди начали выходить участники проекта.

Шоу Ты супер!
© Фото: пресс-служба НТВ
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Правила второго тура стали намного жестче. Теперь, если конкурсант набирает все четыре или три голоса членов жюри, он отправляется в комнату ожидания. И лишь в конце программы каждый член жюри выбирает только одного участника. По итогам каждого выпуска в четвертьфинал будут проходить лишь четверо конкурсантов.

Первым выступил 14-летний Юрий Тришин из Краснодарского края с песней группы Scorpions "Maybe I, Maybe You" и сразу заработал первую зеленую дорожку в комнату ожидания.

Участница из Беларуси 16-летняя Анастасия Кравченя очень волновалась перед вторым выступлением. Поддержать конкурсантку пришел Григорий Лепс и спел с ней дуэтом песню "Обернитесь".

"Тебе досталась сложная взрослая песня, но ты спела ее очень мило", – отметил певец.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Выступление 15-летней Ангелины Папикян из Армении с композицией "Забирай" Ёлка и Дробыш оценили сразу. Однако жюри отметило, что первое выступление участницы было намного сильнее и серьезнее. После сцены Ангелину ждал большой сюрприз – родная тетя. Женщина увидела племянницу в эфире НТВ, с удивлением узнала, что девочка живет в интернате, и приехала на запись программы.

В первый день второго тура на сцене выступили девять конкурсантов, из них шесть попали в комнату ожидания. В полуфинал проекта вышли: Юрий Тришин, Кристина Ашмарина, Надежда Шебанова, Кирилл Есин.

Впереди конкурсантов международного вокального проекта ждет много нового и интересного, но у каждого из них цель – финал конкурса, который состоится 26 мая в Кремле.

Не пропустите следующий выпуск проекта шоу "Ты супер!", в котором выступит конкурсантка из Абхазии Валерия Адлейба. Новый выпуск будет в эфире в субботу 15 апреля, в 20:00 на сайте международного информационного агентства Sputnik и телеканале НТВ. 


Темы:
Ты супер шоу 2017 НТВ (87)


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