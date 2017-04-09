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Взрыв произошел в египетском кафедральном соборе

Второй взрыв произошел в египетском кафедральном соборе

REUTERS/Fawzy Abdel Hamied
В мире
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Вербное воскресенье омрачилось взрывами в коптских церквях в египетских городах Тампа и Александрия.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Стало известно о еще одном взрыве — в городе Александрия. Здесь террорист-смертник подорвался у дверей кафедрального собора, в котором, по данным СМИ, мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй — там расположена его резиденция, сообщает телеканал "ОН-ТВ".

​​При этом взрыве погибли 13 человек, в том числе трое полицейских, еще около 40 человек получили ранения.

Жертв могло бы быть намного больше, но один из полицейских задержал смертника у входа в церковь, и тот был вынужден подорваться в дверях. 

Сообщалось также, что через несколько минут после взрыва у церкви на улице, прилегающей к ней, прогремел второй взрыв.



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