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Строительство моста через Керченский пролив

Смотровая площадка с видом на мост через Керченский пролив появилась в Крыму

© Sputnik. Георгий Зимарев
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Площадка расположена на территории крепости "Керчь", ее отсыпали щебнем. Понадобилось около 200 кубометров.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Смотровую площадку с видом на мост через Керченский пролив соорудили со стороны крымского берега, передает РИА Новости.

"Мы знаем, что очень многие жители Керчи и туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на строительство Крымского моста. Отсюда действительно открывается прекрасный панорамный вид, поэтому мы решили эту площадку сделать удобнее и комфортнее", — сказал заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Владислав Сафин.

Работы велись в рамках субботника по облагораживанию территорий с обеих сторон Керченского пролива, отмечается в сообщении.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.



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