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Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов во Франции

Макрон победил в первом туре выборов во Франции

REUTERS/Benoit Tessier TPX IMAGES OF THE DAY
В мире
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Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов во Франции, Ле Пен на втором месте.

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов во Франции с 24,01% голосов, на втором месте — лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набрала 21,30% голосов, оба кандидата продолжат президентскую гонку во втором туре, передает РИА Новости.

Кандидат от оппозиционной французской партии "Республиканцы", экс-премьер Франции Франсуа Фийон получил 20.01% голосов. Лидера "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона поддержали 19,58% избирателей. Эти кандидаты не попадают во второй тур выборов.



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