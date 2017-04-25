При взрыве в Пакистане погибли десять человек

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. Во вторник на северо-востоке Пакистана прогремел взрыв, по меньшей мере десять человек погибли, передает РИА Новости.

Взрывное устройство сработало рядом с микроавтобусом. По данным источника, автобус подорвался на заложенной у дороги мины. Как сообщает источник, в результате взрыва еще восемь человек получили ранения.

Как заявил представитель агентства Федерально управляемых племенных территорий (FATA) Шахид Али Хан (Shahid Ali Khan), дистанционно управляемое взрывное устройство сработало, когда пассажиры подходили к транспортному средству. По данным источника, в автобусе находились переписчики, двое пострадали, и несколько детей.

"Десять человек погибли, в том числе женщина и ребенок", — сказал Хан.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В середине марта в Пакистане стартовала первая за последние 19 лет перепись населения. Перепись будет проходить поэтапно, а весь процесс с учетом подсчета продлится больше двух месяцев.

Регион Федерально управляемых племенных территорий, больше известный как "Зона племен", находится на границе с Афганистаном и является одним из самых нестабильных регионов Пакистана. В марте правительство Пакистана приняло решение объединить "Зону племен" с провинцией Хайбер-Пахтунхва.