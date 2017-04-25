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Раздача российской гуманитарной помощи населению Сирии

РФ за сутки передала более 11 тонн гуманитарной помощи Сирии

© Sputnik. Максим Блинов
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Российские военные передали 11,8 тонны гуманитарных грузов мирным жителям Сирии.

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. Военные РФ передали 11,8 тонны гуманитарных грузов мирным жителям сирийских провинций Алеппо и Латакия; еще 21 тонну продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-эз-Зора, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, передает РИА Новости.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (семь) и Латакия (одна). В городе Алеппо в районах Новое Алеппо, Центральный, Сад Альлоз, Кавкаби, Шейх Фарес, Аль-Захабия и Ансар жителям передано 7,2 тонны питьевой бутилированной воды и 200 продуктовых наборов. В лагерь беженцев в городе Латакия доставлено 3,5 тонны продуктов питания", — говорится в сообщении.

За сутки гуманитарную помощь получили 3725 жителей, а общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 11,8 тонны, отмечается в бюллетене.

"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", — добавили в Центре по примирению.

Дейр-эз-Зор с 2014 года находится в осаде боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ — ред.), что привело к тяжелой гуманитарной ситуации для его жителей.



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