Нарышкин: ни одна страна мира сегодня не застрахована от терактов

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. Директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин заявил, что серия последних трагических событий в ряде городов мира показывает, что ни одно государство в настоящее время не застраховано от терактов, весь мир фактически превращается в зону глобальной опасности, передает РИА Новости.

"Активность террористов в Сирии, Ираке, Афганистане, недавние трагические события в Лондоне, Берлине, Брюсселе, Париже и Стокгольме, ну и последний подлый теракт в Санкт-Петербурге показывают, что ни один регион, ни одна страна более не может считаться островком благополучия и не застрахована от массовых терактов. Весь мир фактически превращается в зону глобальной опасности, террористическая угроза становится частью повседневной жизни, особенно в крупных городах", — сказал он, выступая в четверг на Московской международной конференции по безопасности.