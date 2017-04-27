Неизвестный напал на полицейских возле больницы в Берлине

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. Мужчина напал на полицейских возле больницы в берлинском районе Кройцберг, передает РИА Новости.

Нападавший ранен, он находится в клинике, его мотивы пока неизвестны. "Произошло нападение мужчины на полицейских, один из полицейских использовал оружие, мужчина был ранен в ногу. Сейчас он находится в клинике. Больше мы ничего не можем сказать", — сказала представитель полиции. По ее словам, нападение произошло "возле местной больницы", а мотивы нападавшего пока не установлены.