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Гурзуф на южном берегу Крыма. Архивное фото

Социальная акция #СтопСамострой стартовала в Крыму

© Sputnik. Тарас Литвиненко
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В Крыму стартовала социальная акция #СтопСамострой, призванная остановить хаотичную застройку на полуострове.

СУХУМ, 28 апр — Sputnik. Социальная акция #СтопСамострой, призванная остановить хаотичную застройку на полуострове стартовала в Крыму, сообщает пресс-служба глава республики Крым, передает РИА Новости.

"Обращения граждан при выявлении фактов нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства при возведении капитальных объектов строительства принимаются на электронный адрес: stop.samostroi@yandex.ru", — говорится в сообщении.

Кроме того, крымчане могут разместить сообщения в социальной сети Фейсбук или направить их на личную страничку главы республики в социальной сети Facebook с хэштегом #СтопСамострой.

Ранее сообщалось, что в Крыму составили список строительных площадок, где есть сомнения в законности получения разрешений и соблюдения нормативов застройщиками. В него попало около 500 объектов.

"Изменения в список вносятся постоянно. Хочу обратить внимание на то, что некоторые объекты капитального строительства попали в этот список из-за нарушений, которые можно устранить довольно быстро. Но имеются и достаточно серьезные нарушения", — сказала главный архитектор республики Анна Царева.

Архитектор обратилась к крымчанам с призывом сообща контролировать вопросы соблюдения законодательства при строительстве капитальных объектов.

"Это позволит нам совместными усилиями сформировать актуальный и честный итоговый список", – подчеркнула Царева.



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