Россия за сутки передала более четырех тонн гумпомощи в Сирию

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. Военные РФ передали более четырех тонн гуманитарных грузов мирным жителям сирийских провинций Алеппо и Деръа; еще 21 тонну продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-эз-Зора, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, передает РИА Новости.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть) и Деръа (одна). В городе Алеппо в районах Сулеймания, Бенизид, Аль-Маади, Аль-Дждида Аль-Джануби, Хайдария и Аз-Забдия, а также в городe Деръа жителям передано 4,2 тонны продуктов питания. За сутки гуманитарную помощь получили 1350 жителей", — говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

Дейр-эз-Зор с 2014 года находится в осаде боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), что привело к тяжелой гуманитарной ситуации для его жителей.