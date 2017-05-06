Американский истребитель подняли со дна строители Крымского моста

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Экипаж плавучего крана, задействованный в строительно-монтажных работах Крымского моста, помог поисковикам поднять со дна Керченского пролива советский самолет времен Великой Отечественной – одномоторный истребитель американского производства Р-40, известный под названием "Киттихаук". Об этом сообщает инфоцентр "Кpымcкий мocт".

"Мы сразу поддержали поисковиков, которые обратились за помощью. Вся наша команда, все до единого откликнулись. Водолазы с нашей стройки тоже подключились. Служба капитана морского порта "Кавказ" оказала максимальное содействие. Для каждого из нас это дань памяти воинам, которые сражались за наше будущее. Мы знаем, какие ожесточенные бои шли на берегах и в проливе, знаем цену этой победы и храним память об этом подвиге", — рассказал капитан плавкрана Игорь Демьяненко.

Кран поднял фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонн с глубины 9 метров. Сохранилось вооружение – шесть пулеметов "Браунинг" калибра 12,7 мм с боекомплектом. Частично уцелели приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой, что поможет установить точную принадлежность воздушного судна, обстоятельства его гибели и судьбу летчика.

© Фото: Инфоцентр "Кpымcкий мocт" Cамолет времен Великой Отечественной – одномоторный истребитель Р-40, известный под названием "Киттихаук" поднимают со дна Керченского пролива

Одномоторный самолет американского производства, поставленный на вооружение советских войск по ленд-лизу, пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет. Поисковики предполагают, что боевая машина служила в штурмовом авиаполку ВВС Черноморского флота СССР и принимала участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.

"Во время очередного боевого вылета самолет мог быть поврежден зенитной артиллерией противника. Он лежал на дне носом к таманскому берегу. Видимо, пилот до последнего пытался дотянуть его до своей базы. Самолет не рухнул в пролив. Это видно по корпусу, который сохранил форму. Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил", — поделился гипотезой руководитель поисковой экспедиции "Большой десант–2017" Александр Елкин.

Операция по подъему самолета стала одним из этапов двухнедельной поисковой экспедиции, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспедиция объединила энтузиастов – поисковиков и дайверов из Москвы, Тулы, Владимира, Сочи, Самары, Тольятти, Харькова. Они обследуют затонувшие в военное время морские и воздушные суда, ведут поиск останков бойцов, погибших в боях за Крым.

Энтузиасты планируют отреставрировать поднятый со дна истребитель Р-40 и установить его на одной из исторических площадок Керченского полуострова.

"Это дело объединило многих людей. Для всех нас День Победы – самый важный день в году. Многие строители Крымского моста, отработав смену, 9 Мая выйдут с фотографиями отцов и дедов на улицы Тамани и Керчи, присоединятся к колоннам "Бессмертного полка". Моя мама и два ее брата принимали участие в Великой Отечественной войне. Братья не вернулись с поля боя. Мама мне много рассказывала об этом тяжелом времени. И эту память мы должны сохранять и передавать будущим поколениям", — признался начальник службы логистики компании "СГМ-Мост" Игорь Сталоверов.

Керченский и Таманский полуострова — зона интенсивных боев в годы Великой Отечественной войны. А в период с 31 октября по 11 декабря 1943 года в Керченском проливе развернулась одна из крупнейших десантных операций в истории Великой Оотечественной – Керченско-Эльтигенская, когда советские войска предприняли попытку отбить Керченский полуостров у гитлеровцев. В той операции с советской стороны участвовало более 130 тысяч бойцов, свыше 250 кораблей и больше тысячи самолетов.



