Трамп и Макрон обменяются мнениями в ходе обеда в Брюсселе

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. В ходе продолжительного обеда в Брюсселе президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обменяются мнениями в ходе продолжительного обеда в Брюсселе, передает агентство Франс Пресс.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп и Макрон в ходе первого телефонного разговора 8 мая договорились встретиться 25 мая на саммите НАТО в Брюсселе.

По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, 25 мая в Брюсселе Трамп и Макрон проведут совместный "продолжительный обед" для "сравнения своих точек зрения".

Как отмечает агентство, в Белом доме считают, что президенты двух стран могут поладить, несмотря на то, что их взгляды по некоторым вопросам могут разниться.

Один из высокопоставленных чиновников администрации США, который пожелал остаться неназванным и слова которого приводит агентство, добавил, что хотя идеология двух политиков может различаться, оба лидера пришли не из традиционных политических направлений. По словам чиновника, недавний телефонный разговор между двумя политиками прошел успешно. Он также отметил, что Трамп был "очень впечатлен господином Макроном".

В Белом доме также полагают, что идея о том, что Трамп поддерживал соперницу Макрона — кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, была преувеличена и основана "на одном твите о границах", а также появлении Ле Пен в здании Trump Tower в ходе ее визита в Нью-Йорк.