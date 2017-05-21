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Архивное фотоТы супер!

Лучшего из лучших в проекте "Ты супер!" назовут в Кремле

НТВ
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Темы:
Ты супер шоу 2017 НТВ (123)
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Завершился этап полуфинальных соревнований детского международного вокального конкурса "Ты супер!". В финал проекта вышли восемь финалистов.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Стали известны имена всех финалистов международного вокального шоу "Ты супер!".

Не только талантом и харизмой, но и новыми образами и манерой исполнения хитов покоряли зрителей и жюри полуфиналисты.

На сцене ведущий шоу Владимир Такменев отметил, что проект был бы невозможен без участия Министерства образования Российской Федерации.

Голосование
© Sputnik.
Выбираем лучшего: голосование за участников "Ты супер!"

"Большое спасибо всем организаторам этого проекта за то, что здесь наши дети имеют возможность прежде всего реально увидеть и почувствовать, что они очень многое могут, и за это огромное вам спасибо. Огромное спасибо организаторам за то, что они пригласили детей не только из нашей необъятной страны, но и ребят из Армении, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, что такой охват лишний раз подчеркивает, какое у России большое и доброе сердце", – сказала на сцене министр образования России Ольга Васильева.

В финал проекта вышли восемь вокалистов: 12-летняя Валерия Адлейба из Абхазии, 14-летняя Софья Волошаненко из Украины, 10-летний Виталий Толочкин из России, 17-летняя Дарья Чернова из Белоруссии, 14-летняя Надежда Шебанова из России, 17-летняя Кристина Ашмарина из России, 10-летний Евгений Бойцов из России, 9-летний Кирилл Есин из России, 15-летняя Карина Исмаилова из Дагестана.

Грандиозный финал детского международного вокального конкурса НТВ "Ты супер!" состоится 26 мая в Государственном Кремлевском дворце.

За время проведения конкурса "Ты супер!" более 70 известных певцов, артистов, спортсменов, актеров и кинорежиссеров приходили поддержать своих фаворитов. Поэтому впервые выступить перед 6-тысячным зрительным залом конкурсантам также помогут друзья проекта: Стас Пьеха, Ёлка, Виктор Дробыш, Маргарита Суханкина, Игорь Крутой, Сосо Павлиашвили, Константин Меладзе, Вера Брежнева, Анне Веске, певица Слава, Тамара Гвердцители, Роза Рымбаева, "Бурановские бабушки", Валерия, MBand, Зара, Даниил Плужников и Arsenium. Финал подарит зрителям возможность насладиться удивительными дуэтами талантливых участников и звезд эстрады.

Напоминаем, с 20 по 26 мая до 12:00 по московскому времени зрители могут проголосовать за любимого участника, который достоин одержать победу в проекте "Ты супер!". 26 мая с главной сцены страны прозвучит имя победителя конкурса, которого выберут путем голосования жители всех стран — участниц телепроекта. Также будут объявлены победитель в номинации "Приз зрительских симпатий", имена участников музыкального конкурса "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение".

Темы:
Ты супер шоу 2017 НТВ (123)


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