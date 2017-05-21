Лучшего из лучших в проекте "Ты супер!" назовут в Кремле

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Стали известны имена всех финалистов международного вокального шоу "Ты супер!".

Не только талантом и харизмой, но и новыми образами и манерой исполнения хитов покоряли зрителей и жюри полуфиналисты.

На сцене ведущий шоу Владимир Такменев отметил, что проект был бы невозможен без участия Министерства образования Российской Федерации.

"Большое спасибо всем организаторам этого проекта за то, что здесь наши дети имеют возможность прежде всего реально увидеть и почувствовать, что они очень многое могут, и за это огромное вам спасибо. Огромное спасибо организаторам за то, что они пригласили детей не только из нашей необъятной страны, но и ребят из Армении, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, что такой охват лишний раз подчеркивает, какое у России большое и доброе сердце", – сказала на сцене министр образования России Ольга Васильева.

В финал проекта вышли восемь вокалистов: 12-летняя Валерия Адлейба из Абхазии, 14-летняя Софья Волошаненко из Украины, 10-летний Виталий Толочкин из России, 17-летняя Дарья Чернова из Белоруссии, 14-летняя Надежда Шебанова из России, 17-летняя Кристина Ашмарина из России, 10-летний Евгений Бойцов из России, 9-летний Кирилл Есин из России, 15-летняя Карина Исмаилова из Дагестана.

Грандиозный финал детского международного вокального конкурса НТВ "Ты супер!" состоится 26 мая в Государственном Кремлевском дворце.

За время проведения конкурса "Ты супер!" более 70 известных певцов, артистов, спортсменов, актеров и кинорежиссеров приходили поддержать своих фаворитов. Поэтому впервые выступить перед 6-тысячным зрительным залом конкурсантам также помогут друзья проекта: Стас Пьеха, Ёлка, Виктор Дробыш, Маргарита Суханкина, Игорь Крутой, Сосо Павлиашвили, Константин Меладзе, Вера Брежнева, Анне Веске, певица Слава, Тамара Гвердцители, Роза Рымбаева, "Бурановские бабушки", Валерия, MBand, Зара, Даниил Плужников и Arsenium. Финал подарит зрителям возможность насладиться удивительными дуэтами талантливых участников и звезд эстрады.

Напоминаем, с 20 по 26 мая до 12:00 по московскому времени зрители могут проголосовать за любимого участника, который достоин одержать победу в проекте "Ты супер!". 26 мая с главной сцены страны прозвучит имя победителя конкурса, которого выберут путем голосования жители всех стран — участниц телепроекта. Также будут объявлены победитель в номинации "Приз зрительских симпатий", имена участников музыкального конкурса "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение".