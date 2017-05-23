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Физик о будущем землян: спасти человечество невозможно

© Sputnik. Саид Царнаев
В мире
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По мнению британского физика Стивена Хокинга будущее землян в ближайшие тысячу лет ожидает неизбежная техногенная катастрофа. Об этом рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Издание The Independent представило очередной прогноз известного британского физика Стивена Хокинга, по мнению которого будущее землян зависит от того, смогут ли они найти новый дом на другой планете. Судя по всему, авторитетный ученый абсолютно убежден в порочности современного человечества и считает, что спасти его уже невозможно.

Хокинг предлагает "валить" с планеты Земля на том основании, что ее в ближайшие тысячу лет ожидает неизбежная техногенная катастрофа. 

Архивное фото студентов ГАИШ МГУ во время практики
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Британский физик неплохо устроился: проверить достоверность его прогноза на ближайшие тысячу лет нашему поколению абсолютно невозможно. А между тем его космогонический подход к прогнозированию будущего Земли легко опровергается биоцентрической парадигмой, согласно которой нашей планете осталось жить всего лет пятьдесят – в силу ускорения разрушительных процессов в её биосфере и антропосфере. В свою очередь, биоцентрический взгляд на будущее человечества опровергается прогнозами современных геополитиков, дающих нашему миру еще меньший срок в связи с нарастанием всевозможных планетарных угроз военно-политического и гибридного характера. 

В ситуации нарастания названных угроз в самых разных странах все чаще поднимается вопрос об образе и формуле будущего мира. При этом для одних стран постановка подобных вопросов становится риторической, поскольку от населения и правительств этих стран мало что зависит; их аналитикам приходится строить планы и прогнозы в тени ведущих мировых держав. Для других государств поиск модели будущего становится миссией: страны с геополитическим потенциалом имеют возможность выбора пути развития и могут позволить себе не только мечтать об идеальном завтра, но и проектировать его.

К этой категории стран относится сегодня и Россия.

Очевидно, что Российская Федерация, проводя активную внешнюю политику, успешно лавирует между конкурентными геополитическими проектами. А вот в чем заключается собственный и новый российский глобальный проект, руководством РФ особо не афишируется.  

О том, что Россия выступает за многополярный мир, довольно четко высказался еще в 2007-м году в Мюнхене Владимир Путин. Но каково должно быть место РФ в этом мире с учетом того, что ведущие мировые державы и не помышляют о многополярности? 

США не собираются отказываться от роли планетарного лидера и "исключительной державы". Британия выходит из ЕС для того, чтобы вернуть былое влияние, выстроив новые отношения со своими доминионами. Евросоюз стремится стать экономической и гуманитарной мегаимперией, сунниты строят Исламский халифат, дабы поглотить Евразию, а Китай, похоже, планирует задушить конкурентов в объятиях своих глобальных транспортных проектов. 

В такой ситуации современные российские элиты претендуют на то, чтобы Россия стала одним из 5-6 ведущих и суверенных полюсов будущего многополярного мира. 

И это вполне по силам: Россия не только одна из двух-трех ведущих мировых военных держав; она остается лидером в освоении космоса и просторов Арктики; РФ вне конкуренции в атомной энергетике, в запасах некоторых стратегических видов сырья и т.п.

В ближайшее десятилетие Россия намерена трансформировать названный сырьевой, промышленный и технологический потенциал в формирование соответствующих передовых социальных институтов. Но прежде следует ответить самим себе на целый ряд вопросов. Что вообще такое — Россия 21 века? Периферия Запада, китайский тыл или форпост христианского мира? "Мост" для обеспечения всяко-разных транзитов или самостоятельный и твердый берег?

Поиск ответов на эти и многие другие вопросы следует начинать с освоения методологии анализа происходящего с выходом на соответствующие целеполагания. 

Архивное фото космоса
© Sputnik. РИА Новости
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С моей точки зрения, существуют три основных подхода (метода) к прогнозированию будущего. 

Во-первых, можно мечтать о светлом завтрашнем дне и фантазировать на эту тему — и на этом строятся разного рода утопии. Во-вторых, можно экстраполировать те или иные характеристики настоящего в будущее – и на этом строится science fiction (научная фантастика). И в-третьих, проектировать и формировать будущее, исходя из реальных потребностей державы и нации.

О том, какие перспективы для человечества проектирует сегодня Запад, покуда умолчим, а вот тот образ будущего, дефицит обсуждения которого ощущается в России особенно остро, не имеет никакого отношения к первому и второму типам футуристической мысли. 

Проектировать же будущее, исходя из реальных потребностей страны, означает не что иное, как фиксацию наличия реальных вызовов и угроз, после чего намечаются пути и способы их преодоления. 

На этом тезисе вернемся к эсхатологии Стивена Хокинга – к его утверждению, что ключевыми рукотворными факторами уничтожения цивилизации являются ядерная война, биоразработки и искусственный интеллект. 

Замечу, в связи с данным утверждением, что список британского физика далеко не полон: в нем нет, например, социальных и политических предпосылок грядущей планетарной катастрофы. А ведь именно они определяют способы использования человеком и ядерного оружия, и генных технологий, и искусственного интеллекта. 

Запад, делающий ставку на развитие технологий и считающий наращивание прибыли мерилом прогресса, очевидно деградирует в социокультурном и духовном смыслах, все больше представляя глобальную угрозу для человечества. И в этом Стивен Хокинг, безусловно прав.

В свою очередь, Россия права в том, что ищет противоядие от агрессивного и деградирующего Запада. Здесь и сейчас на планете Земля.




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