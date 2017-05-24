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Полицейская лента

Впервые опубликована фотография манчестерского смертника

© flickr.com/
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Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

СУХУМ, 24 мая — Sputniк. Британская полиция впервые опубликовала фотографию Салмана Абеди, подозреваемого в совершении теракта в Манчестере, передает РИА Новости.​​​

​Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Девять человек, большинство – подростки, считаются пропавшими без вести.

23 мая премьер-министр Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в связи с терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического уровня. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.



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