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Валерия Адлейба

Валерия Адлейба выступит с Игорем Крутым на сцене Кремля

© Фото: НТВ
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Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (136)
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Трансляция финального выступления Валерии Адлейба на вокальном шоу "Ты супер!" и концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов Абхазии будут организованы в Сухуме 27 мая в 19:00.

СУХУМ, 26 май —  Sputnik. Дуэтом с российским композитором Игорем Крутым выступит финалистка проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба 26 мая в Кремле, об этом сообщила Sputnik PR-отдел телеканала НТВ.

"Финалистка из Абхазии Валерия Адлейба готовится к дуэтному выступлению с Игорем Крутым, а помогать им будет академический хор. Вместе с известным композитором талантливая вокалистка исполнит песню "Снится сон", — говорится в сообщении пресс-службы НТВ. 

Вместе с участниками проекта на кремлевскую сцену выйдут Вера Брежнева, Тамара Гвердцители, Ёлка и другие звезды российской эстрады. 

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Антон Девяткин
Сиять в Кремле: Rasario снимает мерки для платья Леры Адлейба к финалу "Ты супер!"

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

С главной сцены России прозвучит имя победителя конкурса, которого выберут путем голосования жители всех 11 стран-участниц телепроекта. Объявят победителя в номинации "Приз зрительских симпатий". Кроме того, в этот день станет известно, кто из ребят примет участие в популярных музыкальных конкурсах "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение".

Напоминаем, что суперфинал международного детского вокального конкурса "Ты супер!" пройдет 26 мая в Кремле, а 27 мая в 20:00 телезрители увидят концерт в эфире телеканала НТВ и трансляциях новостного агентства Sputnik.

 

 

Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (136)


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