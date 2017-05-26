Валерия Адлейба выступит с Игорем Крутым на сцене Кремля

СУХУМ, 26 май — Sputnik. Дуэтом с российским композитором Игорем Крутым выступит финалистка проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба 26 мая в Кремле, об этом сообщила Sputnik PR-отдел телеканала НТВ.

"Финалистка из Абхазии Валерия Адлейба готовится к дуэтному выступлению с Игорем Крутым, а помогать им будет академический хор. Вместе с известным композитором талантливая вокалистка исполнит песню "Снится сон", — говорится в сообщении пресс-службы НТВ.

Вместе с участниками проекта на кремлевскую сцену выйдут Вера Брежнева, Тамара Гвердцители, Ёлка и другие звезды российской эстрады.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

С главной сцены России прозвучит имя победителя конкурса, которого выберут путем голосования жители всех 11 стран-участниц телепроекта. Объявят победителя в номинации "Приз зрительских симпатий". Кроме того, в этот день станет известно, кто из ребят примет участие в популярных музыкальных конкурсах "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение".

Напоминаем, что суперфинал международного детского вокального конкурса "Ты супер!" пройдет 26 мая в Кремле, а 27 мая в 20:00 телезрители увидят концерт в эфире телеканала НТВ и трансляциях новостного агентства Sputnik.