"Орленок" и стипендии: Sputnik наградил конкурсантов "Ты супер!"

СУХУМ, 27 май — Sputnik. Во Всероссийском детском центре "Орленок" отдохнут участники проекта "Ты супер!" из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии, ежемесячные стипендии на творческое развитие до достижения совершеннолетия всех юных вокалистов и помощь в поступлении в российские ВУЗы стали специальными призами от информационного агентства Sputnik, сообщила Пресс-служба Sputnik в субботу 27 мая.

"Ребята из 11 стран, самому юному из которых 8 лет, а старшему 18 лет, получили возможность отдохнуть во Всероссийском детском центре "Орленок". Всем участникам шоу "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии Sputnik предоставит ежемесячные стипендии на творческое развитие до достижения ими совершеннолетия. И позже Sputnik поможет талантливым детям поступить в российские ВУЗы", — говорится в сообщении.

Награды талантливым детям из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии вручила главный редактор российского иновещания Sputnik Маргарита Симоньян.

"Мы все со школы помним, что красота спасет мир, но я думаю, что мир спасет доброта. Мы видели, как на этом конкурсе дети из разных стран подружились: девочки из Армении и Азербайджана, ребята из Украины. Вот для этого всего это шоу. И я хочу сказать спасибо своей Родине за то, что она такая, за то, что мы не бросаем своих. Мы все – супер!", — сказала Симонян.

© Фото: НТВ Валерия Адлейба выступит с Игорем Крутым на сцене Кремля

В числе других призов от Sputnik – сертификаты на прохождение онлайн-курса русского языка на базе Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. Их получат 15-летняя Сабина Манвелян, 17-летняя Парвана Алджанова и 13-летняя Нана Вардзелашвили.

Информационное агентство и радио Sputnik – партнер проекта "Ты супер!" на канале НТВ. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов. С момента старта проекта Sputnik следил за судьбой конкурсантов из СНГ и Балтии в проекте "Ты супер!", и по завершению конкурса продолжит рассказывать об их новых победах на своих порталах, в социальных сетях и радиоэфирах.



