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Макрон

Макрон хорошо отозвался и о Трампе, и о Путине

REUTERS/Philippe Wojazer
В мире
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Эммануэль Макрон заявил, что сможет наладить хорошие отношения с Дональдом Трампом и добавил, что также уважает Владимира Путина.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в силах наладить хорошие контакты  с президентом США Дональдом Трампом и добавил, что также уважает Владимира Путина, передает РИА Новости.

"Тот Дональд Трамп, с которым я встретился, имел желание понимать и слушать. Он более открытый, чем о нем думают, он любит прямой контакт и он способен менять позицию", — сказал Макрон. Он отметил, что сможет наладить с Трампом "теплые отношения".

Также Макрон прокомментировал свое отношение к России. "Я уважаю Россию, и я пригласил Владимира Путина в рамках 300-летних дипломатических отношений", — сказал президент Франции, отметив, что с Россией у него будет "требовательный диалог".

Макрон отметил, что лидеры США, России и Турции "придерживаются политики силы", но его это "не беспокоит", так как он не верит "в дипломатию публичных оскорблений". Макрон выступил за двусторонний диалог и заявил, что его метод — организовать новые встречи для достижения прогресса.



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