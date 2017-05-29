Южная Осетия отмечает 25-летие провозглашения независимости

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Южная Осетия отмечает в понедельник 25-летие провозглашения независимости, передает Sputnik Южная Осетия.

Акт о провозглашении независимости был принят Верховным Советом республики 29 мая 1992 года. Этому шагу предшествовал референдум, на которых население республики практически единогласно высказалось за желание жить отдельно от Грузии. Еще одним фактором принятия документа стало продолжавшаяся уже третий год вооруженная агрессия Грузии, которая пыталась сломить стремление народа Южной Осетии к самоопределению. В конце 1980-х годов активизация грузинского национализма привели к резкому обострению отношений между грузинами и этническими меньшинствами — в первую очередь, абхазами и осетинами.

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10 ноября 1989 года XII сессия Совета народных депутатов Юго-Осетинской автономной области приняла решение о ее преобразовании в автономную республику в составе Грузинской ССР. Президиум Верховного Совета Грузинской ССР признал это решение неконституционным.

20 сентября 1990 года Юго-Осетинский областной совет народных депутатов принял решение преобразовать Юго-Осетинскую автономную область в Юго-Осетинскую Советскую демократическую республику. Была принята Декларация о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской демократической республики. В декабре 1990 года Верховный Совет Грузинской ССР упразднил Юго-Осетинскую автономную область и объявил на территории города Цхинвал и Джавского района Юго-Осетинской автономной области чрезвычайное положение. 7 января 1991 года президент СССР указом "О некоторых законодательных актах, принятых в декабре 1990 года в Грузинской ССР" отменил эти решения. 4 мая 1991 года югоосетинские депутаты отменили решение о преобразовании автономной области в республику, но 1 сентября 1991 года восстановили республику и обратились к Верховному Совету РСФСР с просьбой рассмотреть вопрос воссоединения Южной Осетии с Россией. После распада СССР 21 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Южная Осетия принял Декларацию о независимости Республики Южная Осетия.

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В январе 1992 года в Южной Осетии прошел референдум по вопросу о независимости и присоединения республики к России. На голосование были вынесены два вопроса: "Согласны ли Вы, чтобы Республика Южная Осетия была независимой?" и "Согласны ли Вы с решением Верховного Совета Республики Южная Осетия от 1 сентября 1991 г. о воссоединении с Россией?". В результате, независимость республики с перспективой объединения с РФ поддержали более 99% проголосовавших.

29 мая 1992 года Верховный Совет республики принял Акт провозглашения независимости Республики Южная Осетия. Согласно документу, "территория Республики Южная Осетия является неделимой", и здесь имеют силу исключительно Конституция и законы Республики Южная Осетия. На основе Акта были приняты все государственные атрибуты, сформированы необходимые институты власти Южной Осетии. Политическая борьба 1989-1990 годов переросла в вооруженную агрессию, в течение 1991-92 годов Южная Осетия была ареной активных боевых действий. 24 июня 1992 года в Сочи было подписано четырехстороннее (Россия, Грузия, Северная и Южная Осетии) соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта. В июле 1992 года в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира (ССПМ) в составе трех мотострелковых батальонов от России, Грузии и Северной Осетии, которые способствовали прекращению огня в регионе.

Хрупкий мир в республике сохранялся 16 лет, однако перманентные обострения все же возникали. Новое обострение ситуации наступило после прихода к власти в Грузии президента Михаила Саакашвили.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, 26 августа 2008 года признала суверенитет республики. В честь юбилейной даты в республике состоится торжественное собрание общественности, открытие выставки, праздничный концерт и матч между ветеранами футбола Южной и Северной Осетии. Кроме того, президент Анатолий Бибилов встретится с депутатами парламента первого созыва, принимавшими четверть века назад документ о независимости. 29 мая — день принятия Акта о провозглашении независимости в Южной Осетии является нерабочим днем.