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Архивное фото самолета Ан-26

Самолет разбился в Саратовской области

© Sputnik. Виталий Аньков
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При жесткой посадке самолет Ан-26 учебной авиабазы краснодарского высшего авиационного училища летчиков загорелся в Саратовской области. Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа оперативно доставлены в медицинское учреждение.

СУХУМ 30 мая — Sputnik. Самолет Ан-26 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков во вторник совершил жесткую посадку в Саратовской области, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа доставлены в медицинское учреждение, об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ходе проведения учебно-тренировочного полета.

"При заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). На борту самолета находились шесть членов экипажа. При жесткой посадке самолет загорелся. Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Пострадавшим военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"По предварительной информации с места происшествия, причиной мог стать отказ одного из двигателей. Для установления причин к месту происшествия вылетела специальная комиссия министерства обороны", — сообщает источник.



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