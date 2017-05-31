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Взрыв в Афганистане

Мощный взрыв прогремел в Афганистане, десятки погибших

REUTERS/Omar Sobhani
В мире
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Десятки человек погибли, более 150 пострадали в результате взрыва в столице Афганистана в Кабуле. Взрыв прогремел в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. В результате взрыва в Кабуле десятки человек погибли, более 150 пострадали, передает агентство Пажвак.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери. Источник сообщил, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии.

По предварительным данным, взорвалась начиненная взрывчаткой автоцистерна для перевозки воды, сообщил источник со ссылкой на МВД Афганистана.



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