Мощный взрыв прогремел в Афганистане, десятки погибших

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. В результате взрыва в Кабуле десятки человек погибли, более 150 пострадали, передает агентство Пажвак.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери. Источник сообщил, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии.

По предварительным данным, взорвалась начиненная взрывчаткой автоцистерна для перевозки воды, сообщил источник со ссылкой на МВД Афганистана.