Спектаклю "Софичка" аплодировали, несмотря на запрет

Корреспондент Sputnik Лев Рыжков побывал на показе и пообщался с создателями спектакля и с гостями представления.

Sputnik, Лев Рыжков

Серьезное испытание, большая дерзость

Три года назад Республика Абхазия отправила молодых людей, мечтавших о сценической карьере, учиться в Москву, в престижнейшую "Щуку". Юношам и девушкам был дан прекрасный шанс воплотить свою мечту в жизнь. И вот время учебы завершается, настал момент истины. Ребятам предстояло представить своим товарищам и строгим преподавателям большую работу. И желательно, конечно, впечатляющую.

© Фото: МАММ / МДФ Елена Кобахия: творчество Искандера сохраняет божественный дар любви

Это знаете, как в средние века, когда молодой ремесленник долго ходил в подмастерьях, выполнял поручения: "Подай, принеси!" А для того, чтобы стать мастером, ему надо было представить очень придирчивым коллегам уникальную вещь, которую называли "шедевром".

Вот и перед абхазскими ребятами задача стояла примерно такая. Очень сложная, скажу сразу. Мне даже страшно представить ту ответственность, которая легла на их молодые плечи. А ну как ерунду поставят? Вдруг скучно получится? И посмотрят на них старики, вздохнут и скажут: "Ай! Не нужна тебе, слушай, Москва. И по хозяйству работы много". И все. Прощай, мечта.

К тому же вещь к постановке юные театралы выбрали очень сложную — "Софичку" Фазиля Искандера. Казалось бы – небольшая повесть. Повторяй себе со сцены диалоги, забот-то. А на самом деле – не так-то все и просто. Потому что "Софичка" — очень глубокий текст, с десятками смыслов. Он и про жертвенную любовь, и про предательство, и про смысл жизни, и про конфликт отцов и детей, и про судьбу маленького народа в жерновах истории.

Вот говорят, что очень сложно адаптировать на сцене "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова. "Софичка", поверьте, не легче. Дебютировать на сцене с такой глубокой вещью – большая дерзость.

Аплодисментов не положено

Зал оказался почти полон. Заполнили его и земляки – представители Московской абхазской диаспоры, и товарищи-студенты, и, разумеется, строгие преподаватели. Назначенное на пять часов вечера представление задерживали. Ожидали самого главного зрителя – Антонину Хлебникову-Искандер, вдову Фазиля.

И надо ли говорить, что главной эмоцией зала перед началом было волнение? Оно словно волной вытекало из-за кулис. И зрители в зале – тоже, кажется, волновались за артистов. Ведь так легко ошибиться и сфальшивить.

А сцена Большого зала "Щуки" представляет собой просто бесцветное функциональное, совершенно безжизненное пространство. Нет на ней ни рюшечек, ни пышного занавеса. Может возникнуть вопрос: а почему легендарный институт не украсит как-нибудь свою главную сцену?

© Sputnik. Лев Рыжков спектакль "Софичка" в "Щуке"

Ответ, если задуматься, очевиден. Да, на таком пространстве трудно играть. И все огрехи, все ляпы на этом пустом пространстве становятся выпуклыми, рельефными. И зрителю – очень легко заскучать, глядя на это бесцветное пространство. Это очень суровое испытание – выступать именно на такой сцене!

Но не исключено, что случится чудо, и артистам удастся оживить это "мертвое" пространство, насытить его энергетикой действия. И зритель окажется заворожен происходящим настолько, что просто забудет обо всем, станет жадно ловить все оттенки происходящего.

Перед самым началом представления зрителей попросили выключить мобильные телефоны. И сделали строгое предупреждение: аплодировать артистам – нельзя! Почему? Потому что это – не спектакль. Это всего лишь дипломная работа. И преподавателям решать – имеет ли она право на жизнь.

Что тут скажешь? Бедные артисты! Даже аплодисментов им не полагается!

Подвиньтесь, Кустурица!

Но вот свет в зале погас. Началось представление дипломной работы.

Первое, что стоит отметить – постановка оказалась вовсе не камерной. Задействовано было около двадцати артистов. Кому-то достались большие роли, кому-то – в массовке. И к своему удивлению я обнаружил, что даже мельчайшие роли оказались наполнены характерами. Были в них и типажность, и узнаваемость. И, самое главное, яркость. Даже самая маленькая роль чем-то, да запоминалась.

Жанр постановки – трагикомедия. Знаете, как в фильмах Эмира Кустурицы. Народная драма с уклоном в трагедию, но местами – просто уморительно смешная. Так и в постановке "Софички". Сама история – совсем не веселая. Но местами хохочешь до слез.

Я поймал себя как раз на этом, когда смотрел, как чегемские крестьянки делили найденный в лесу диверсантский парашют.

Как ни странно, артистам удалось заполнить голую сцену. И благодаря каким-то деталям: гроздьям винограда, портрету Сталина во втором акте, предметам мебели и убедительному реквизиту. Но не только в деталях дело. Определенно имело место и режиссерское решение, игра света, заставлявшие зрителя концентрировать свое внимание на тех или иных участках сцены.

И была еще сценография. Молодые абхазские артисты сумели так расположиться на большом сценическом пространстве, что красивым стал буквально каждый эпизод.

Но важнее всего — эмоциональная наполненность действия. А эмоции, скажу вам сразу, бьют через край. В первом действии было больше смеха. Во втором, после маленького антракта, почти весь зал плакал. Я сам – тоже, не скрою, ощущал резь в глазах и томление печали в душе.

Это было неожиданно. Получается, что юные абхазские дебютанты умеют вышибить из зрителя слезу. При этом – не бьют на жалость. Вовсе нет. Это грубо и недостойно. Молодые артисты играют на контрасте: вот вам смешно, а потом, как холодный душ, – трагедия. Но вы еще не отошли от смеха. Но тем сильнее на фоне смеха воспринимается трагизм. Кустурица об этом много знает. И абхазские выпускники "Щуки", получается, тоже.

Артисты очень натурально вошли в роли. В театре это называется "вжились". Отметить можно и Льва Малишава, и Аслана Киут, и Руслана Жиба, и Османа Абухба, и Дэвида Пилия. Многие из них играли по несколько ролей. Невероятно колоритен оказался Гурам Квициния в роли следователя НКВД. "Вылитый Берия!" — шептались в зале. Выпускники играли и молодых, и стариков. И глядя на этих стариков я никогда бы не подумал, что это – студенты.

Но настоящей звездой и королевой бала стала исполнительница роли Софички Аманда Кварацхелия. В начале представления она – юная девушка, ребенок. Типаж был представлен настолько убедительно, что прямо хотелось погладить актрису по головке. А во втором акте она же – пожилой человек, с жизненным опытом, которого не пожелаешь никому. И снова – ни тени сомнения, что перед нами – пожилая женщина. Хотя актриса – одна и та же.

© Sputnik. Лев Рыжков спектакль "Софичка" в "Щуке"

В общем, нисколько не преувеличу, если скажу, что зал оказался потрясен. Все забыли о запрете на аплодисменты. И после финальной сцены зал просто взорвался рукоплесканиями. На сцене появились контрабандные букеты цветов. И это был успех. И у меня по коже бегали мурашки – так я был рад за этих талантливых ребят.

Бабушка как эталон

После спектакля я спросил у исполнительницы роли Софички Аманды Кварацхелия – как ей удалось так вжиться в роль и прыгнуть из возраста в возраст.

"Когда я играла пожилую Софичку – я изображала свою бабушку, — поделилась секретом Аманда. — Она была такая же добрая, такая же простодушная, как Софичка. А когда я изображала девочку – я, наверное, играла себя".

Главная звезда представления рассказала, что спектакль репетировался с февраля. До какого-то момента он представлял просто набор "педагогических отрывков". А потом их свели воедино.

По словам Аманды, главная заслуга в создании этого яркого и эмоционального зрелища принадлежит режиссеру и автору инсценировки Елене Одинцовой.

Обратился я и к самому строгому ценителю – заведующему кафедрой искусствоведения Театрального института имени Щукина Елене Дунаевой.

"Ничего критиковать не буду, потому что это был первый показ на зрителя, — сказала Елена Александровна. — Студенты очень хорошо играли. Я надеюсь, что когда это будет превращено в спектакль, то какие-то акценты расставятся четче. Сцена Русского театра в Сухуме, где ребята 20 июня покажут "Софичку" – другая. Просто географически другая. А Елена Одинцова сделала очень хорошую инсценировку и нашла абсолютно правильную тональность. Она молодец".

Рождение труппы

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия Игорь Ахба, также смотревший спектакль, признался, что оказался растроган.

"Безусловно, Фазиль Искандер – великий писатель, — сказал дипломат. — И спокойно читать его произведения нельзя. Он всегда волнует, всегда вызывает и смех, и грусть. Насколько он тонко передавал суть народа. И, самое главное, его душу и совесть, которая является главной основой человеческого бытия. А что касается сегодняшнего спектакля – вы знаете, он очень тронул. Ребята сыграли искренне, от души. Большое спасибо им. И, конечно, преподавателям".

По словам Игоря Ахба, постановка имеет большое культурное и даже политическое значение.

"В советские времена об Абхазии почти не говорили, — сказал Игорь Муратович. — Редко когда в прогнозе погоды упоминали. И это было для нас великим событием. А сейчас Абхазия становится все больше на слуху. И впервые появилась труппа абхазских молодых артистов. Это очень большое культурное событие для нас. И мы благодарны всем нашим друзьям, которые нас поддерживали и поддерживают. И, конечно, нашему большому другу, ректору Театрального института имени Щукина Евгению Борисовичу Князеву, который с первых дней уделял большое внимание нашим ребятам".

© Sputnik. Лев Рыжков спектакль "Софичка" в "Щуке"

Поклон от Фазиля

Разумеется, автор этих строк не мог не поинтересоваться мнением спутницы жизни великого Фазиля Антонины Хлебниковой-Искандер. Надо сказать, что Антонина Михайловна тоже плакала.

"Сложилось очень хорошее впечатление, — сказала она. — Артисты сумели многое передать. Сделали это очень бережно и как-то ярко. Молодцы! Тому человеку, кто сделал сценарий, я могу только сказать спасибо за бережное отношение к тексту – насколько это было возможно. И играли ребята хорошо. И Софичка очень хороша".

Мы не могли не вспомнить фильм "Софичка" режиссера Киры Коваленко, снятый под руководством известного режиссера Александра Сокурова.

"От фильма у меня не было такого впечатления, честно вам скажу, — призналась вдова Фазиля. — Там был крупный такой, мощный, большой эксперимент. А здесь взялись всерьез. Фазиль Искандер тоже работал всерьез, не экспериментировал. И я не ожидала такого результата. В этом я вижу проявление вкуса. И понимаете, я не знаю этих людей. Но я бы с удовольствием пожала им всем руки и поклонилась".

И в заключение поделюсь еще одним своим чувством. Это, пожалуй, зависть. К кому? К сухумским зрителям, которые 20 июня смогут насладиться спектаклем (давайте все-таки называть вещи своими именами) в Русском театре.



