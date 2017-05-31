"Краснодар" ударил ракетами по террористам в Сирии

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Российский Военно-морской флот крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными подлодкой "Краснодар", поразил цели в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), переброшенных террористами из Ракки, сообщает Sputnik Беларусь.

Из акватории в восточной части Средиземного моря фрегатом "Адмирал Эссен" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры, сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Высокий результат

Подводная лодка "Краснодар" ВМФ РФ выполнила пуски крылатых ракет по объектам в Сирии из подводного положения.

Таким образом ВМФ продемонстрировал способность результативного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в кратчайший срок после получения приказа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о серии успешных пусков ракет "Калибр", произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГИЛ на территории Сирии. Командования США, Турции и Израиля также были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия. Успешное выполнение поставленной задачи подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ РФ, экипажей кораблей и подлодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения, отметили в Минобороны России. Новейшая субмарина "Краснодар" — четвертая по счету новейшая большая дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота. Проект, по которому субмарина была построена в Санкт-Петербурге, относится к третьему поколению дизельных подводных лодок и считается одним из самых малошумных по сравнению с аналогами в иностранных ВМС, а также имеет более высокую в сравнении с предыдущими российскими проектами боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики. Скорость субмарины составляет до 20 узлов, автономность плавания — 45 суток, экипаж — более 50 человек. Надводное водоизмещение подлодки превышает 2 тысячи тонн, подводное достигает около 4 тысяч.



