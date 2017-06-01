Made in Russia: Россия создает собственный бренд

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Российский экспортный центр планирует уже в середине июня выдать первые сертификаты на включение компаний в бренд Made in Russia. Интерес к проекту проявили 20 экспортеров, в том числе "Автоваз", батончики Bite, производители одежды, детского мебельного оборудования, передает Sputnik Беларусь.

Как ожидается, на площадке ПМЭФ будет подписано соглашение с телеканалом RT, который станет основным информационным партнером РЭЦ в рамках программы повышения узнаваемости экспортного бренда России.

Эксперты также обсудят, как в условиях развития свободной торговли и электронной коммерции, которые стирают для потребителей границы, открывая доступ на глобальный рынок товаров и услуг, решить задачу по поддержке российских экспортеров. Кроме того, как должен выглядеть экспортный бренд, как добиться его признания, нужно ли использовать опыт других стран.

© SPUTNIK МАКСИМ БЛИНОВ Мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017

Участники Петербургского международного экономического форума в первый день его работы обсудят и будущее России на мировом туристическом рынке.

Россия вошла в десятку самых посещаемых туристами государств мира и в 2016 году заняла в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма Всемирного экономического форума 43-е место, улучшив свои позиции на два пункта по сравнению с предыдущим годом и опередив Турцию.

© SPUTNIK ЕВГЕНИЙ БИЯТОВ Мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017

Экспертам будут представлены 10 концепций туристического бренда России, которые были разработаны ведущими профессионалами из брендинговых агентств с мировыми именами. Все лето будет идти выбор трех лучших, и они в свою очередь будут презентованы российской и зарубежной общественности на Восточном экономическом форуме. Чемпионат мира по футболу в 2018 году Россия будет встречать с официальным туристическим брендом.