13:59 10 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото самолета

Самолет совершил жесткую посадку под Саратовом

© Sputnik. Максим Блинов
В мире
Получить короткую ссылку
40 0 0

Один человек пострадал в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Вольском районе Саратовской области.

СУХУМ, 10 Sputnik. В результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Вольском районе Саратовской области пострадал один человек, об этом сообщил источник в экстренных службах региона, передает РИА Новости.

"Вблизи села Нижняя Чернавка совершил жесткую посадку самолет "Бекас", выполнявший орошение сельскохозяйственных полей", — сказал собеседник.

По его словам, в результате ЧП пострадал пилот воздушного судна. Обстоятельства происшествия выясняются.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что самолет только набирал высоту и упал примерно с высоты около пяти метров, пострадавший пилот с травмой ноги госпитализирован в Вольскую центральную районную больницу.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание совета глав государств-членов ШОС
    ШОС плюс два

    Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.

  • Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в город Астану Республики Казахстан принял участие в очередном заседании Совета Глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в узком составе.
    Пошел ва-банк!

    Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.

  • Водительские права
    Вас не касается!

    Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.

  • Премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии на встрече по вопросу Балтийского строительства СПГ-терминала
    Уйти от «Газпрома»

    Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».

  • Отказ от алкоголя, архивное фото
    Остановить запой

    В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.

  • Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
    Отпуск в пробке

    В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.

  • Студенты УЦА в Нарыне
    Стыд и горечь

    Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.

  • Флаги Узбекистана и Казахстана
    Казахстанский прорыв

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.

  • День кафе
    Эстонский пир

    В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Премьера спектакля молодежного театра - Инапха Кягуа
Возвращение героя: премьера "Инапха Кягуа" в Сухуме
В прямом эфире: Sputnik провел трансляцию из операционной ЦРБ Абхазии
В прямом эфире: Sputnik провел трансляцию из операционной ЦРБ Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia