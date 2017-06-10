Самолет совершил жесткую посадку под Саратовом

СУХУМ, 10 Sputnik. В результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Вольском районе Саратовской области пострадал один человек, об этом сообщил источник в экстренных службах региона, передает РИА Новости.

"Вблизи села Нижняя Чернавка совершил жесткую посадку самолет "Бекас", выполнявший орошение сельскохозяйственных полей", — сказал собеседник.

По его словам, в результате ЧП пострадал пилот воздушного судна. Обстоятельства происшествия выясняются.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что самолет только набирал высоту и упал примерно с высоты около пяти метров, пострадавший пилот с травмой ноги госпитализирован в Вольскую центральную районную больницу.