Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна частного дома в Подмосковье

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Бойцы Росгвардии и полицейские штурмуют дом в подмосковном Кратово, в котором укрылся стрелявший по прохожим из охотничьего ружья мужчина, об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что мужчина стрелял по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.

Пострадавшая в результате стрельбы в подмосковном поселке женщина умерла в больнице, за жизнь ее мужа борются врачи, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Елена Фокина.

Ранее Фокина сообщала, что три человека пострадали в результате стрельбы в Подмосковье.

"Дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство)", - сказала она.

По данным источника в правоохранительных органах, в доме, где забаррикадировался мужчина, проживают еще четыре человека. Были ли они дома, пока не известно.