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Оградительная сигнальная лента. Архивное фото.

Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна частного дома в Подмосковье

© Sputnik. Табылды Кадырбеков
В мире
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Мужчина забаррикадировался в своем доме в деревне Кратово Раменского района Подмосковья и стал стрелять по людям из окна.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Бойцы Росгвардии и полицейские штурмуют дом в подмосковном Кратово, в котором укрылся стрелявший по прохожим из охотничьего ружья мужчина, об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что мужчина стрелял по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.

Пострадавшая в результате стрельбы в подмосковном поселке женщина умерла в больнице, за жизнь ее мужа борются врачи, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Елена Фокина.

Ранее Фокина сообщала, что три человека пострадали в результате стрельбы в Подмосковье.

"Дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство)", - сказала она.

По данным источника в правоохранительных органах, в доме, где забаррикадировался мужчина, проживают еще четыре человека. Были ли они дома, пока не известно.



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