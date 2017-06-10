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Архивное фото операции правоохранительных органов

Ранен правоохранитель в ходе операции по задержанию "кратовского стрелка"

© Sputnik. Табылды Кадырбеков
В мире
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Мужчина забаррикадировался в своем доме в деревне Кратово Раменского района Подмосковья и стал стрелять по людям из окна.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. В ходе операции по задержанию мужчины, открывшего стрельбу по людям в подмосковном поселке Кратово, легкое ранение получил один из правоохранителей, об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

Оградительная сигнальная лента. Архивное фото.
© Sputnik. Табылды Кадырбеков
Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна частного дома в Подмосковье

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома, где укрывался стрелок.

"Кратовский стрелок" сбежал в лес из дома, в котором укрывался.

"Смог покинуть дом, в котором укрывался. Правоохранители предпринимают меры для задержания, прочесывают лес", — сказал источник в правоохранительных органах.

Полиция расширила зону оцепления в Кратово, едущие мимо машины направляют по другой дороге.

"Дело возбуждено по трем составам — статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), статье 222 УК РФ (незаконный оборот орудия) и части 2 статьи 105 УК РФ(убийство двух и более лиц)", - сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка ГСУ СК России Елена Фокина.

​​В субботу житель подмосковного поселка Кратово открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома. Сообщалось о трех пострадавших. Фокина также сообщала, что пострадавшая в результате стрельбы женщина умерла в больнице, за жизнь ее мужа борются врачи.



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