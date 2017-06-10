Установлено местоположение "кратовского стрелка", он окружен

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Местоположение "кратовского стрелка" обнаружено, он в настоящее время окружен, в том районе слышна стрельба, об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

"Место, где он скрывался, найдено, его окружили. Ведется стрельба", — сказал собеседник.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Источник в правоохранительных органах сообщил, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

​​В субботу житель подмосковного поселка Кратово открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.