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Архивное фото операции правоохранительных органов

Установлено местоположение "кратовского стрелка", он окружен

© Sputnik. Табылды Кадырбеков
В мире
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Мужчина забаррикадировался в своем доме в деревне Кратово Раменского района Подмосковья и стал стрелять по людям из окна.

СУХУМ, 10 июн — Sputnik. Местоположение "кратовского стрелка" обнаружено, он в настоящее время окружен, в том районе слышна стрельба, об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

Вид на патрульную машину из брошенного дома
Ранен правоохранитель в ходе операции по задержанию "кратовского стрелка"

"Место, где он скрывался, найдено, его окружили. Ведется стрельба", — сказал собеседник.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Источник в правоохранительных органах сообщил, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

​​В субботу житель подмосковного поселка Кратово открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.



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