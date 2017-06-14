Не менее 30 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Лондоне

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Не менее 30 человек пострадали в результате пожара в жилом многоэтажном доме в столице Великобритании, они госпитализированы, об этом сообщает служба скорой помощи Лондона, передает РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что мы доставили 30 пациентов в пять лондонских больниц", — говорится в заявлении службы, опубликованном в Twitter. Отмечается, что на месте пожара находится 20 команд скорой помощи.

Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. На место происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы.