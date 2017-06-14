13:23 14 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне

Не менее 30 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Лондоне

© AFP/ Daniel LEAL-OLIVAS
В мире
Получить короткую ссылку
41 0 0

Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower, на место происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Не менее 30 человек пострадали в результате пожара в жилом многоэтажном доме в столице Великобритании, они госпитализированы, об этом сообщает служба скорой помощи Лондона, передает РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что мы доставили 30 пациентов в пять лондонских больниц", — говорится в заявлении службы, опубликованном в Twitter. Отмечается, что на месте пожара находится 20 команд скорой помощи.

Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. На место происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото пуска ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-02 с космодрома Байконур
    "Союз-5" - договорились!

    Казахстан и Россия договорились по программе ускоренного создания ракеты "Союз-5" и соответствующей инфраструктуры на космодроме "Байконур".

  • Вырубка деревьев на автотрассе Бишкек — Кара-Балта
    Рубим дальше!

    Вдоль автотрассы Бишкек — Кара-Балта планируется снести более 200 объектов и спилить 3 тысячи деревьев в рамках проекта расширения дороги.

  • БелАЭС
    Seed-миссия МАГАТЭ

    Беларусь передала в Еврокомиссию и в органы Конвенции Эспо отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года seed-миссии МАГАТЭ.

  • Академик Арнольд Смеянович готовится к операции
    Здоровье не ждет

    Правительство Латвии собирается принять окончательное решение по финансированию здравоохранения, семейные врачи собираются бастовать.

  • Даля Грибаускайте сдает кровь, фото с места событий
    Donor Sapiens

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны стать донорами крови.

  • Корина Фусу на остановке общественного транспорта в Кишиневе
    Домой на "рогатом"

    Экс-министр просвещения Корина Фусу во вторник была замечена на остановке общественного транспорта, садясь в троллейбус.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки на приз президента РФ - 2017
Конард Лорд, Лонг Вау и Фаст Керл: абхазские победители скачек в Москве
Мощный пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне
Мощный пожар в 24 этажном жилом доме в Лондоне
Как организовать отдых в Абхазии
Советы от Sputnik: как организовать отдых в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia