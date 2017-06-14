13:23 14 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Сирийские дети проходят мимо поврежденных зданий в удерживаемом повстанцами городе Думу, на восточных краях столицы Дамаска 27 февраля 2016 года, в первый день соглашения о прекращении огня.

ВВС Сирии нанесли удар по боевикам ИГ на западе провинции Ракка

© AFP/ Sameer Al-Doumy
В мире
Получить короткую ссылку
16 0 0

Удар по боевикам террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в западных окрестностях провинции Ракка нанесли ВВС Сирии.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. ВВС Сирии нанесли удар по боевикам террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в западных окрестностях провинции Ракка, сообщает агентство SANA .

По информации источника, в результате удара "ВВС Сирии уничтожили штабы, технику боевиков ИГ".

Ранее, 8 июня, сирийские ВВС уже наносили удар по позициям боевиков на западе провинции Ракка. Были уничтожены базы и техника боевиков.

Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото пуска ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-02 с космодрома Байконур
    "Союз-5" - договорились!

    Казахстан и Россия договорились по программе ускоренного создания ракеты "Союз-5" и соответствующей инфраструктуры на космодроме "Байконур".

  • Вырубка деревьев на автотрассе Бишкек — Кара-Балта
    Рубим дальше!

    Вдоль автотрассы Бишкек — Кара-Балта планируется снести более 200 объектов и спилить 3 тысячи деревьев в рамках проекта расширения дороги.

  • БелАЭС
    Seed-миссия МАГАТЭ

    Беларусь передала в Еврокомиссию и в органы Конвенции Эспо отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года seed-миссии МАГАТЭ.

  • Академик Арнольд Смеянович готовится к операции
    Здоровье не ждет

    Правительство Латвии собирается принять окончательное решение по финансированию здравоохранения, семейные врачи собираются бастовать.

  • Даля Грибаускайте сдает кровь, фото с места событий
    Donor Sapiens

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны стать донорами крови.

  • Корина Фусу на остановке общественного транспорта в Кишиневе
    Домой на "рогатом"

    Экс-министр просвещения Корина Фусу во вторник была замечена на остановке общественного транспорта, садясь в троллейбус.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки на приз президента РФ - 2017
Конард Лорд, Лонг Вау и Фаст Керл: абхазские победители скачек в Москве
Мощный пожар в 24-этажном жилом доме в Лондоне
Мощный пожар в 24 этажном жилом доме в Лондоне
Как организовать отдых в Абхазии
Советы от Sputnik: как организовать отдых в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia