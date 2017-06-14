ВВС Сирии нанесли удар по боевикам ИГ на западе провинции Ракка

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. ВВС Сирии нанесли удар по боевикам террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в западных окрестностях провинции Ракка, сообщает агентство SANA .

По информации источника, в результате удара "ВВС Сирии уничтожили штабы, технику боевиков ИГ".

Ранее, 8 июня, сирийские ВВС уже наносили удар по позициям боевиков на западе провинции Ракка. Были уничтожены базы и техника боевиков.

Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.