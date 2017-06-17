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Футбол.

Сборная РФ по футболу обыграла новозеландцев в матче

© Sputnik. Владимир Песня
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Встреча группы А, прошедшая на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Сборная России по футболу обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия домашнего Кубка конфедераций, передает РИА Новости.

Первый гол в матче был забит в результате автогола игрока новозеландской сборной Майкла Боксолла на 31-й минуте. На 69-й минуте первый мяч на турнире в составе российской команды забил Федор Смолов.

В следующем матче россияне 21 июня в Москве сыграют с действующими чемпионами Европы португальцами. Новозеландцы в тот же день в Сочи встретятся с командой Мексики.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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RUPTLY
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