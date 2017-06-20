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Архивное фото поезда

Столкновение составов в Москве задержало почти 100 поездов

© Sputnik. Кирилл Каллиников
В мире
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В районе Курского вокзала Москвы в понедельник на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино — Щербинка.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Движение почти 100 поездов, в том числе девяти пассажирских дальнего следования, было задержано или отменено после столкновения электрички со скоростным поездом "Стриж" на Курском вокзале в центре Москвы, об этом сообщил во вторник источник в экстренных службах столицы, передает РИА Новости.

За медицинской помощью обратились три человека, два вагона сошли с рельсов. Оба поезда получили серьезные повреждения.

"В результате схода вагонов были задержаны девять пассажирских поездов дальнего следования и более 50 пригородных электропоездов, отменены 32 пригородных электрички", — сказал собеседник.

По его словам, задержка пригородных электричек превысила 4 часа.

Из троих пострадавших госпитализирован один человек, двум медицинская помощь была оказана амбулаторно, уточнил источник.



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