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Архивное фото премьер-министра Великобритании Терезы Мэй

Мэй: граждане ЕС смогут остаться в Британии после Brexit

© Sputnik. Алекс Макнотон
В мире
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что граждане ЕС смогут остаться в Британии после завершения процедуры Brexit.

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Граждане стран-членов Евросоюза смогут остаться в Соединенном королевстве после завершения процедуры Brexit, заявила в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает РИА Новости.

Ранее премьер отвергла планы Брюсселя, который предлагал рассматривать споры о правах таких граждан в суде ЕС.

"Я хочу заверить граждан ЕС, которые обрели дом в Великобритании, что никому из них не придется уехать", — сказала она журналистам по прибытии на пленарное заседания Европейского совета в Брюсселе.

По словам Мэй, "более детальное предложение" будет определено британским правительством в понедельник.

В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%. 24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам референдума. Британское правительство 13 июля 2016 года возглавила Тереза Мэй.



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