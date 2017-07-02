Смертник подорвал себя в Дамаске, есть погибшие

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. В Дамаске смертник осуществил самоподрыв, сообщается о погибших и пострадавших, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Компетентные органы преследовали три заминированных автомобиля и смогли осуществить (контролируемый) взрыв двух из них на въезде в Дамаск. Они окружили третий автомобиль на площади Тахрир (Tahrir), где террорист совершил самоподрыв, в результате чего есть некоторое число погибших и пострадавших", — цитирует источник государственное телевидение.

Ранее сообщалось, что смертник находился в заминированном автомобиле и что власти обезвреживали еще два транспортных средства.