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Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

Путин рассчитывает на результативность встречи с Трампом

© Sputnik. Михаил Климентьев
В мире
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В пятницу 7 июля проходит первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

СУХУМ, 7 июл — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что хочет обсудить двусторонние отношения и вопросы международной повестки и надеется на результативность их встречи, передает РИА Новости.

"Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону. И по очень важным вопросам двусторонней повестки дня и международным. Конечно, телефонных разговоров недостаточно. Если мы хотим решать вопросы позитивно двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи личные необходимы", — подчеркнул российский лидер.

"Я очень рад с вами познакомиться, господин президент. И надеюсь, что, как вы сказали, эта встреча принесет позитивный результат", — сказал Путин на встрече с Трампом.

В Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки" проходят переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, они длятся уже два часа. Это первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону.



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