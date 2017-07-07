Путин рассчитывает на результативность встречи с Трампом

СУХУМ, 7 июл — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что хочет обсудить двусторонние отношения и вопросы международной повестки и надеется на результативность их встречи, передает РИА Новости.

"Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону. И по очень важным вопросам двусторонней повестки дня и международным. Конечно, телефонных разговоров недостаточно. Если мы хотим решать вопросы позитивно двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи личные необходимы", — подчеркнул российский лидер.

"Я очень рад с вами познакомиться, господин президент. И надеюсь, что, как вы сказали, эта встреча принесет позитивный результат", — сказал Путин на встрече с Трампом.

В Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки" проходят переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, они длятся уже два часа. Это первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону.