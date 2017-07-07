Первая встреча Путина и Трампа прошла в Гамбурге

СУХУМ 7 июл, Sputnik. Первая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональд Трампа, которая длилась более двух часов завершилась в Гамбурге, передает РИА Новости.

Беседа началась в 16.09 (17.09 мск) в зале для переговоров Выставочного центра Гамбурга, а завершилась в 18.26 (19.26 мск).

Это первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону.

© Sputnik. Михаил Климентьев Путин рассчитывает на результативность встречи с Трампом

В начале беседы Путин и Трамп поприветствовали друг друга. Российский президент напомнил, что они уже обсуждали по телефону ряд важных тем, однако для решения наиболее острых вопросов этого недостаточно — нужны личные встречи. Трамп в свою очередь заявил, что для него честь вести переговоры с Путиным. Он добавил, что Россию и США "впереди ждут позитивные события". Президенты согласились, что переговоры должны получиться результативными.

Во встрече также приняли участие госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров. Утром на полях саммита они уже провели переговоры друг с другом.

Ранее Белый дом заявлял, что встреча лидеров двух государств рассчитана примерно на полчаса. В Кремле отмечали, что переговоры будут ограниченными по времени, однако президенты России и США успеют обсудить большой круг вопросов. Среди ключевых тем повестки — Сирия, Украина, ситуация на Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.

В последнее время и в Москве, и в Вашингтоне признавали, что отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен холодной войны. Поэтому, как подчеркнули в Кремле, личная встреча президентов очень важна для восстановления диалога между странами, а также обеспечения международной стабильности и безопасности.