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Завершена сборка железнодорожной арки Крымского моста

Первый асфальт уложили на мосту в Крым

© Sputnik. Александр Полегенько
В мире
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Около 400 тонн асфальтобетонной смеси потребовалось для работ по устройству дорожного покрытия Крымского моста.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Первый асфальтобетон уложен на острове Тузла – на четырех пролетах моста, об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань", пердает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, для создания более 200 м покрытия толщиной 6 см потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси.

"Комфортность, безопасность, долговечность – три ключевых ориентира в нашей работе над покрытием проезжей части Крымского моста. Весь комплекс подготовительных работ, который мы провели, сам процесс укладки асфальтобетона и жесткий контроль качества при производстве работ – всё это обеспечит Крымскому мосту асфальт высочайшего класса", — отметил главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Юрий Сафонов.

По словам дорожников, асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума – современного вяжущего материала, который делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам.

Мост через Керченский пролив протяженностью 19 км свяжет полуостров с Краснодарским краем. Открытие автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года. Мост и автомобильные подходы к нему должны стать частью автострады А-290 Керчь — Новороссийск.




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