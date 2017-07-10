СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Алексей Стефанов. В понедельник, 10 июля, в Черном море у берегов Украины начались украинско-американские учения Sea Breeze-2017, которые будут продолжаться вплоть до 23 июля. Помимо военнослужащих Украины и США в учениях принимают участие представители еще 15 стран: Великобритании, Канады, Франции, Бельгии, Греции, Италии, Турции, Норвегии, Швеции, Болгарии, Румынии, Польши, Молдавии, Литвы и Грузии.

Факт участия в маневрах грузинских военнослужащих насторожил власти Абхазии, однако военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что причин для опасений нет.

"Абхазии ничего не угрожает по той причине, что у России с этой страной единое пространство безопасности. И факт суверенитета Абхазии не подвергается сомнению", — заявил Коротченко.

По словам эксперта, ни Грузия, ни какая-либо другая страна или военный блок не рискнут нападать на Абхазию, зная, что в этом случае получат мощный ответ. "В том числе от вооруженных сил Российской Федерации", — отметил Коротченко.

По словам эксперта, все учения, которые проходят с участием стран-членов НАТО, и любая военная активность вблизи российской границы "соответствующим образом отслеживается, документируется и оценивается аналитиками военной разведки РФ с опорой на технические и агентурные средства разведки".

"И если вдруг будут создаваться какие-то опасные моменты, они тут же будут парироваться", — уверен Коротченко.



