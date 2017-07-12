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МИД РФ отреагировало на нападение на российских туристов в Абхазии

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Убийство российского туриста (19)
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Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Москва серьезно озабочена нападением на российских туристов в Абхазии, ожидает, что преступники будут найдены и привлечены к ответственности, об этом заявили в среду в МИД РФ, передает РИА Новости.

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Прокуратура Гудаутского района Абхазии во вторник возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточняли в ведомстве, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову 1984 года рождения было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

"МИД России выражает серьезную озабоченность в связи с произошедшим и ожидает, что правоохранительные органы Республики Абхазия в самое ближайшее время найдут и привлекут к ответственности преступников. Посольство России в городе Сухум внимательно следит за ходом расследования, оказывает все возможное содействие пострадавшим", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее в среду посольство РФ в Сухуме рекомендовало российским туристам, отдыхающим в Абхазии, проявлять повышенную осторожность в связи с ухудшением криминогенной обстановки.

Темы:
Убийство российского туриста (19)


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