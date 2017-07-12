02:15 13 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Отдых туристов в Абхазии

Ростуризм рекомендует туристам в Абхазии быть осторожными

© Sputnik. Томас Тхайцук
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Убийство российского туриста (25)
424 0 0

Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Ростуризм рекомендует туристам соблюдать рекомендованные посольством РФ в Абхазии меры личной безопасности, избегать безлюдных мест и воздерживаться от конфликтов с местным населением, сообщает ведомство в среду, передает РИА Новости.

"Посольство России в Абхазии рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи", — говорится в сообщении.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающих не территории Абхазии, внимательно отнестись к предупреждению и соблюдать рекомендованные посольством меры личной безопасности", — добавили в ведомстве.

Семен Григорьев.
© Sputnik. Томас Тхайцук
Посол: если туристов в Абхазии не защитят, Россия продумает меры

Туроператоров, реализующих туры в Абхазию, ведомство настоятельно призывает в обязательном порядке информировать своих клиентов об имеющихся рисках и правилах поведения в этой стране. В Ростуризме также напомнили, что в случае необходимости российские граждане могут обратиться в посольство России в Абхазии по телефону горячей линии +7 (840) 226-04-91.

Ранее СК России сообщило, что возбуждено уголовное дело после убийства в Абхазии туриста из РФ. Следствию известно, что житель Москвы находился на отдыхе со своей семьей. Устанавливаются родственники потерпевшего и возможные очевидцы преступления.

Как сообщала прокуратура Гудаутского района Абхазии, которая во вторник возбудила дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

Темы:
Убийство российского туриста (25)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск ракеты-носителя Союз с космодрома Байконур, архивное фото
    Безопасный пуск

    Космические ведомства Казахстана и России усилили меры безопасности перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур.

  • Люди в национальных костюмах. Архивное фото
    Кто тут древнее?

    Кыргызская культура, возможно, намного древнее арабской, считает президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

  • Тост с маслом
    Не по маслу

    Россельхознадзор просит приостановить сертификацию продукции белорусского предприятия «Верхнедвинский маслосырзавод».

  • Лесные братья
    Пропаганда террора

    На официальной страничке НАТО в Twitter опубликован трейлер фильма на английском языке «Лесные братья. Битва за Балтию».

  • Рыбный магазин, архивное фото
    Не рыбный день

    Россельхознадзор запретил поставки в страны Евразийского экономического союза продукции с двух литовских рыбных предприятий.

  • Аукцион
    Есть еще что продать

    Какие объекты госсобственности Молдовы власти республики уже продали, а что планируют выставить на торги.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Жители Сухума признались в любви к джазу
Жители Сухума признались в любви к джазу
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia