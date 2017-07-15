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Встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца

В очереди к мощам св. Николая в Петербурге верующие стоят около трех часов

© Sputnik. Михаил Киреев
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Мощи Николая Чудотворца были доставлены в Петербург и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.

СУХУМ, 15 июл — Sputnik. Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в Петербурге в настоящее время составляет около трех часов, об этом сообщает официальный сайт принесения святыни, передает РИА Новости.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая по 12 июля они находились в храме Христа Спасителя в Москве. 13 июля мощи были доставлены в Петербург и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.

"Время ожидание в очереди около трех часов",— говорится в сообщении.

В настоящий момент начало очереди на поклонение мощам святителя Николая Чудотворца находится в конце Тележной улицы.



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