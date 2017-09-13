Семья из трех человек разбилась насмерть при падении в вулкан в Италии

Многочисленные кратеры и вулканические образования находятся в местности Флегрейские поля в районе Неаполя.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Три человека погибли при падении в кратер вулкана на юге Италии. Погибшими стали члены туринской семьи, приехавшей посетить вулканическую местность Флегрейские поля в районе Неаполя, сообщает РИА Новости.

Родители пытались догнать 11-летнего сына, который перелез через заграждение и попал на запретную территорию в районе действующего вулкана. Свидетелем трагедии стал другой их сын. На его глазах родители провалились под землю с трехметровой высоты, пытаясь достать его упавшего брата. Двое взрослых, предполагают местные СМИ, попали в воронку, которая могла расшириться после недавних дождей. Смерть трех человек могла наступить от отравления ядовитыми газами, выделяющимися из-под поверхности.

Мэр соседнего с местом происшествия города Поццуоло пообещал, что для расследования обстоятельств гибели туринской семьи создадут комиссию, которая проверит условия безопасности в районе Флегрейских полей.