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Продажа смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus

Выход новых сматрфонов от Apple сбил цены на iPhone 7 и iPhone 7 Plus в РФ

© Sputnik. Наталья Селиверстова
В мире
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Смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки представила компания Apple во вторник 12 сентября.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Представление новых iPhone 8 и X привело к понижению стоимости более старых моделей телефонов компании Apple в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные на сайте компании.

После презентации Apple снизила цены на модели смартфонов седьмого поколения в среднем на четыре-пять тысяч рублей.

Очередь за айфоном
© Фото: droider.ru
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Сейчас iPhone 7 с 32 гигабайтами можно купить за 44 тысячи рублей, что на шесть тысяч рублей дешевле, чем раньше. Такая же модель на 128 гигабайт стоит 52 тысячи рублей (раньше — 57 тысяч).

iPhone 7 Plus на 32 гигабайта теперь можно приобрести за 53 тысячи рублей, а не за 58, как раньше. Доплатив восемь тысяч рублей, можно купить версию на 128 гигабайт, которая ранее стоила 64 тысячи.

Цены на смартфоны шестого поколения и SE тоже упали. iPhone 6s на 32 гигабайта теперь стоит 36 тысяч рублей, а ранее — 41 тысячу. SE упал в цене всего на две тысячи (цены начинаются от 28 тысяч рублей).

Россияне не готовы покупать новые iPhone

Купить iPhone 8 за любую цену сегодня готовы лишь 4% опрошенных россиян, показал опрос, проведенный проектом Hi-Tech Mail.Ru.

Презентация нового смартфона iPhone X
REUTERS/Stephen Lam
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По данным источников проекта, iPhone 8 можно будет предзаказать уже 15 сентября по цене от 88,99 тысячи рублей.

Каждый пятый респондент готов заплатить 50-70 тысяч рублей за новый телефон, а каждый шестой (17%) хочет купить смартфон только после того, как он подешевеет.

Основными требованиями к гаджету остаются увеличение емкости аккумулятора (61% респондентов), повышение степени защиты от воды и пыли (34%) и обновленный дизайн (34%).

Новая технология разблокировки Face ID интересует потенциальных покупателей гораздо меньше, отмечает компания.

Эволюция iPhone
© Sputnik.
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