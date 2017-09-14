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Панда Басы

Старейшая панда на планете умерла в Китае

© AFP/ Stringer
В мире
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Панда по кличке Басы стала самой старой в мире пандой в неволе после того, как в октябре 2016 года в Гонконге усыпили панду по кличке Цзяцзя в возрасте 38 лет.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik. Самая старая панда в мире по кличке Басы, обитавшая в неволе, умерла в китайском Фучжоу, сообщили РИА Новости в Исследовательском центре больших панд.

"Да, Басы скончалась 13 сентября, в 8.50 по пекинскому времени. Она была старейшей пандой в мире", — сказала представитель центра.

Басы родилась в 1980 году в уезде Баосин в провинции Сычуань. В январе этого года ей исполнилось 37 лет. В пересчете на человеческие годы возраст панды превышал 100 лет.

Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которого является центральный Китай. Этот исчезающий вид находится под особой защитой государства в Китае. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".




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